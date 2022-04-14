KanzzAI (KAAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i KanzzAI (KAAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KanzzAI (KAAI) Information KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI. Officiel hjemmeside: https://www.kanzzai.com/ Hvidbog: https://docs.kanzzai.com/ Køb KAAI nu!

KanzzAI (KAAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KanzzAI (KAAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.26K $ 58.26K $ 58.26K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.26K $ 58.26K $ 58.26K Alle tiders Høj: $ 0.28569 $ 0.28569 $ 0.28569 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00058263 $ 0.00058263 $ 0.00058263 Få mere at vide om KanzzAI (KAAI) pris

KanzzAI (KAAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KanzzAI (KAAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAAI's tokenomics, kan du udforske KAAI tokens live-pris!

