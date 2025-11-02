Kamala Horris (KAMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00008495 $ 0.00008495 $ 0.00008495 24H lav $ 0.00008672 $ 0.00008672 $ 0.00008672 24H høj 24H lav $ 0.00008495$ 0.00008495 $ 0.00008495 24H høj $ 0.00008672$ 0.00008672 $ 0.00008672 All Time High $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Laveste pris $ 0.00005921$ 0.00005921 $ 0.00005921 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) +0.07% Prisændring (7D) +0.25% Prisændring (7D) +0.25%

Kamala Horris (KAMA) realtidsprisen er $0.00008605. I løbet af de sidste 24 timer har KAMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00008495 og et højdepunkt på $ 0.00008672, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KAMAs højeste pris nogensinde er $ 0.03919388, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005921.

Når det gælder kortsigtet performance, KAMA har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +0.07% i løbet af 24 timer og +0.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kamala Horris (KAMA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 85.67K$ 85.67K $ 85.67K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 85.67K$ 85.67K $ 85.67K Cirkulationsforsyning 995.56M 995.56M 995.56M Samlet Udbud 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Den nuværende markedsværdi på Kamala Horris er $ 85.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KAMA er 995.56M, med et samlet udbud på 995559218.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 85.67K.