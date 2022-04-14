Kamabla (KAMABLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kamabla (KAMABLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kamabla (KAMABLA) Information Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement. Officiel hjemmeside: https://kamablacoin.com/ Hvidbog: https://kamablacoin.com/white-paper/ Køb KAMABLA nu!

Kamabla (KAMABLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kamabla (KAMABLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.21K $ 29.21K $ 29.21K Samlet udbud $ 877.63M $ 877.63M $ 877.63M Cirkulerende forsyning $ 877.63M $ 877.63M $ 877.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.21K $ 29.21K $ 29.21K Alle tiders Høj: $ 0.00170002 $ 0.00170002 $ 0.00170002 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kamabla (KAMABLA) pris

Kamabla (KAMABLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kamabla (KAMABLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAMABLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAMABLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAMABLA's tokenomics, kan du udforske KAMABLA tokens live-pris!

KAMABLA Prisprediktion Vil du vide, hvor KAMABLA måske er på vej hen? Vores KAMABLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

