Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kakaxa (KAKAXA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏 Officiel hjemmeside: https://kakaxa.com/eng Køb KAKAXA nu!

Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kakaxa (KAKAXA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.97K $ 65.97K $ 65.97K Samlet udbud $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Cirkulerende forsyning $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 65.97K $ 65.97K $ 65.97K Alle tiders Høj: $ 0.314659 $ 0.314659 $ 0.314659 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00066315 $ 0.00066315 $ 0.00066315 Få mere at vide om Kakaxa (KAKAXA) pris

Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kakaxa (KAKAXA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAKAXA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAKAXA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAKAXA's tokenomics, kan du udforske KAKAXA tokens live-pris!

KAKAXA Prisprediktion Vil du vide, hvor KAKAXA måske er på vej hen? Vores KAKAXA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAKAXA Tokens prisprediktion nu!

