Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Information

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib.

Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished.

We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

Officiel hjemmeside:
https://kaganofuuka.vip/

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 27.30K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 27.30K
Alle tiders Høj:
$ 0.00316144
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ESTEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ESTEE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ESTEE's tokenomics, kan du udforske ESTEE tokens live-pris!

ESTEE Prisprediktion

Vil du vide, hvor ESTEE måske er på vej hen? Vores ESTEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.