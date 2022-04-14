Kafenio Coin (KFN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kafenio Coin (KFN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kafenio Coin (KFN) Information Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Officiel hjemmeside: https://kafeniocoin.com/ Køb KFN nu!

Kafenio Coin (KFN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kafenio Coin (KFN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.72K $ 6.72K $ 6.72K Samlet udbud $ 56.29M $ 56.29M $ 56.29M Cirkulerende forsyning $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.85K $ 6.85K $ 6.85K Alle tiders Høj: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012174 $ 0.00012174 $ 0.00012174 Få mere at vide om Kafenio Coin (KFN) pris

Kafenio Coin (KFN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kafenio Coin (KFN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KFN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KFN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KFN's tokenomics, kan du udforske KFN tokens live-pris!

