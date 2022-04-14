Kabosu on SOL (KABOSU) Tokenomics
Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency.
Kabosu on SOL (KABOSU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Kabosu on SOL (KABOSU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal KABOSU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange KABOSU tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
KABOSU Prisprediktion
