Kabosu on SOL (KABOSU) Tokenomics

Kabosu on SOL (KABOSU) Information Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency. Officiel hjemmeside: https://www.kabosu.love/ Køb KABOSU nu!

Kabosu on SOL (KABOSU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kabosu on SOL (KABOSU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 80.96K $ 80.96K $ 80.96K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 80.96K $ 80.96K $ 80.96K Alle tiders Høj: $ 0.00153192 $ 0.00153192 $ 0.00153192 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kabosu on SOL (KABOSU) pris

Kabosu on SOL (KABOSU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kabosu on SOL (KABOSU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KABOSU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KABOSU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KABOSU's tokenomics, kan du udforske KABOSU tokens live-pris!

KABOSU Prisprediktion Vil du vide, hvor KABOSU måske er på vej hen? Vores KABOSU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KABOSU Tokens prisprediktion nu!

