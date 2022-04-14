Kabosu ERC20 (KABOSU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kabosu ERC20 (KABOSU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kabosu ERC20 (KABOSU) Information Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Officiel hjemmeside: https://kabosu.com/ Hvidbog: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Køb KABOSU nu!

Kabosu ERC20 (KABOSU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kabosu ERC20 (KABOSU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 607.93K $ 607.93K $ 607.93K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 607.93K $ 607.93K $ 607.93K Alle tiders Høj: $ 0.01850467 $ 0.01850467 $ 0.01850467 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00060793 $ 0.00060793 $ 0.00060793 Få mere at vide om Kabosu ERC20 (KABOSU) pris

Kabosu ERC20 (KABOSU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kabosu ERC20 (KABOSU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KABOSU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KABOSU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KABOSU's tokenomics, kan du udforske KABOSU tokens live-pris!

