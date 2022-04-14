Kabila (KBL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kabila (KBL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kabila (KBL) Information Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.kabila.app Hvidbog: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf Køb KBL nu!

Kabila (KBL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kabila (KBL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 212.75M $ 212.75M $ 212.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Alle tiders Høj: $ 0.03464478 $ 0.03464478 $ 0.03464478 Alle tiders Lav: $ 0.007222 $ 0.007222 $ 0.007222 Nuværende pris: $ 0.00815317 $ 0.00815317 $ 0.00815317 Få mere at vide om Kabila (KBL) pris

Kabila (KBL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kabila (KBL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KBL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KBL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KBL's tokenomics, kan du udforske KBL tokens live-pris!

