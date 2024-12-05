Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Information $PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders. Officiel hjemmeside: https://pizzaguycto.com/ Køb PIZZAGUY nu!

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.61K $ 20.61K $ 20.61K Samlet udbud $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M Cirkulerende forsyning $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.61K $ 20.61K $ 20.61K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) pris

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIZZAGUY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIZZAGUY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIZZAGUY's tokenomics, kan du udforske PIZZAGUY tokens live-pris!

