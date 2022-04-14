JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Tokenomics Få vigtig indsigt i JUSTICE FOR PEANUT (JFP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Information Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time. Officiel hjemmeside: https://www.justiceforpnut.io/ Køb JFP nu!

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JUSTICE FOR PEANUT (JFP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.23K $ 28.23K $ 28.23K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.23K $ 28.23K $ 28.23K Alle tiders Høj: $ 0.00745463 $ 0.00745463 $ 0.00745463 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om JUSTICE FOR PEANUT (JFP) pris

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JUSTICE FOR PEANUT (JFP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JFP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JFP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JFP's tokenomics, kan du udforske JFP tokens live-pris!

JFP Prisprediktion Vil du vide, hvor JFP måske er på vej hen? Vores JFP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JFP Tokens prisprediktion nu!

