$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.
Justice For Honey ($HONEY) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Justice For Honey ($HONEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Justice For Honey ($HONEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Justice For Honey ($HONEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal $HONEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange $HONEY tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår $HONEY's tokenomics, kan du udforske $HONEY tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.