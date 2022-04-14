Justice For Honey ($HONEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Justice For Honey ($HONEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Justice For Honey ($HONEY) Information $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. Officiel hjemmeside: https://honeysolana.com Køb $HONEY nu!

Justice For Honey ($HONEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Justice For Honey ($HONEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.27K $ 21.27K $ 21.27K Samlet udbud $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Cirkulerende forsyning $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.27K $ 21.27K $ 21.27K Alle tiders Høj: $ 0.00158304 $ 0.00158304 $ 0.00158304 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Justice For Honey ($HONEY) pris

Justice For Honey ($HONEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Justice For Honey ($HONEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $HONEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $HONEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $HONEY's tokenomics, kan du udforske $HONEY tokens live-pris!

