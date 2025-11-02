UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Justcoin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid JUST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JUST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Justcoin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid JUST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JUST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JUST

JUST Prisinfo

Hvad er JUST

JUST Officiel hjemmeside

JUST Tokenomics

JUST Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Justcoin Logo

Justcoin Pris (JUST)

Ikke noteret

1 JUST til USD direkte pris:

--
----
+17.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Justcoin (JUST) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:35:18 (UTC+8)

Justcoin (JUST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000619
$ 0.00000619$ 0.00000619

$ 0
$ 0$ 0

+2.87%

+17.16%

-1.19%

-1.19%

Justcoin (JUST) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JUST handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JUSTs højeste pris nogensinde er $ 0.00000619, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JUST har ændret sig med +2.87% i løbet af den sidste time, +17.16% i løbet af 24 timer og -1.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Justcoin (JUST) Markedsinformation

$ 16.10K
$ 16.10K$ 16.10K

--
----

$ 21.44K
$ 21.44K$ 21.44K

75.07B
75.07B 75.07B

99,981,592,746.12794
99,981,592,746.12794 99,981,592,746.12794

Den nuværende markedsværdi på Justcoin er $ 16.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JUST er 75.07B, med et samlet udbud på 99981592746.12794. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.44K.

Justcoin (JUST) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Justcoin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Justcoin til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Justcoin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Justcoin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+17.16%
30 dage$ 0-67.07%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Justcoin (JUST)

JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart:

🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas.

🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it.

🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade.

In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Justcoin (JUST) Ressource

Officiel hjemmeside

Justcoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Justcoin (JUST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Justcoin (JUST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Justcoin.

Tjek Justcoin prisprediktion nu!

JUST til lokale valutaer

Justcoin (JUST) Tokenomics

At forstå tokenomics for Justcoin (JUST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JUST Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Justcoin (JUST)

Hvor meget er Justcoin (JUST) værd i dag?
Den direkte JUST pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JUST til USD pris?
Den aktuelle pris på JUSTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Justcoin?
Markedsværdien for JUST er $ 16.10K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JUST?
Den cirkulerende forsyning af JUST er 75.07B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JUST?
JUST opnåede en ATH-pris på 0.00000619 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JUST?
JUST så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for JUST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JUST er -- USD.
Bliver JUST højere i år?
JUST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JUST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:35:18 (UTC+8)

Justcoin (JUST) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,063.40
$110,063.40$110,063.40

-0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.76
$3,874.76$3,874.76

-0.53%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03073
$0.03073$0.03073

+2.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.44
$185.44$185.44

-0.52%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,063.40
$110,063.40$110,063.40

-0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.76
$3,874.76$3,874.76

-0.53%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.44
$185.44$185.44

-0.52%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.15
$72.15$72.15

+1.74%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.180
$20.180$20.180

+5.62%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07440
$0.07440$0.07440

+48.80%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00006071
$0.00006071$0.00006071

+106.35%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005469
$0.0000000000005469$0.0000000000005469

+81.39%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000268
$0.000268$0.000268

+56.72%