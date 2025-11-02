Just Juni by Virtuals (JUNI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003799 $ 0.00003799 $ 0.00003799 24H lav $ 0.00004303 $ 0.00004303 $ 0.00004303 24H høj 24H lav $ 0.00003799$ 0.00003799 $ 0.00003799 24H høj $ 0.00004303$ 0.00004303 $ 0.00004303 All Time High $ 0.00006908$ 0.00006908 $ 0.00006908 Laveste pris $ 0.00001195$ 0.00001195 $ 0.00001195 Prisændring (1H) +2.84% Prisændring (1D) -4.92% Prisændring (7D) +30.41% Prisændring (7D) +30.41%

Just Juni by Virtuals (JUNI) realtidsprisen er $0.0000391. I løbet af de sidste 24 timer har JUNI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003799 og et højdepunkt på $ 0.00004303, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JUNIs højeste pris nogensinde er $ 0.00006908, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001195.

Når det gælder kortsigtet performance, JUNI har ændret sig med +2.84% i løbet af den sidste time, -4.92% i løbet af 24 timer og +30.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K Cirkulationsforsyning 772.49M 772.49M 772.49M Samlet Udbud 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Den nuværende markedsværdi på Just Juni by Virtuals er $ 30.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JUNI er 772.49M, med et samlet udbud på 772491747.3824497. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.21K.