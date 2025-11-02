UdvekslingDEX+
Den direkte Just Juni by Virtuals pris i dag er 0.0000391 USD. Følg med i realtid JUNI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JUNI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JUNI

JUNI Prisinfo

Hvad er JUNI

JUNI Officiel hjemmeside

JUNI Tokenomics

JUNI Prisprognose

Just Juni by Virtuals Logo

Just Juni by Virtuals Pris (JUNI)

Ikke noteret

1 JUNI til USD direkte pris:

--
----
-8.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
Just Juni by Virtuals (JUNI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:05:10 (UTC+8)

Just Juni by Virtuals (JUNI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00003799
$ 0.00003799
24H lav
$ 0.00004303
$ 0.00004303
24H høj

$ 0.00003799
$ 0.00003799

$ 0.00004303
$ 0.00004303

$ 0.00006908
$ 0.00006908

$ 0.00001195
$ 0.00001195

+2.84%

-4.92%

+30.41%

+30.41%

Just Juni by Virtuals (JUNI) realtidsprisen er $0.0000391. I løbet af de sidste 24 timer har JUNI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003799 og et højdepunkt på $ 0.00004303, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JUNIs højeste pris nogensinde er $ 0.00006908, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001195.

Når det gælder kortsigtet performance, JUNI har ændret sig med +2.84% i løbet af den sidste time, -4.92% i løbet af 24 timer og +30.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Markedsinformation

$ 30.21K
$ 30.21K

--
--

$ 30.21K
$ 30.21K

772.49M
772.49M

772,491,747.3824497
772,491,747.3824497

Den nuværende markedsværdi på Just Juni by Virtuals er $ 30.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JUNI er 772.49M, med et samlet udbud på 772491747.3824497. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.21K.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Just Juni by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Just Juni by Virtuals til USD $ +0.0000155291.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Just Juni by Virtuals til USD $ +0.0000152736.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Just Juni by Virtuals til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-4.92%
30 dage$ +0.0000155291+39.72%
60 dage$ +0.0000152736+39.06%
90 dage$ 0--

Hvad er Just Juni by Virtuals (JUNI)

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Just Juni by Virtuals (JUNI) Ressource

Officiel hjemmeside

Just Juni by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Just Juni by Virtuals (JUNI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Just Juni by Virtuals (JUNI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Just Juni by Virtuals.

Tjek Just Juni by Virtuals prisprediktion nu!

JUNI til lokale valutaer

Just Juni by Virtuals (JUNI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Just Juni by Virtuals (JUNI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JUNI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Just Juni by Virtuals (JUNI)

Hvor meget er Just Juni by Virtuals (JUNI) værd i dag?
Den direkte JUNI pris i USD er 0.0000391 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JUNI til USD pris?
Den aktuelle pris på JUNItil USD er $ 0.0000391. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Just Juni by Virtuals?
Markedsværdien for JUNI er $ 30.21K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JUNI?
Den cirkulerende forsyning af JUNI er 772.49M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JUNI?
JUNI opnåede en ATH-pris på 0.00006908 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JUNI?
JUNI så en ATL-pris på 0.00001195 USD.
Hvad er handelsvolumen for JUNI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JUNI er -- USD.
Bliver JUNI højere i år?
JUNI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JUNI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:05:10 (UTC+8)

Just Juni by Virtuals (JUNI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,691.88

$3,904.57

$0.03030

$187.54

$1.0002

$110,691.88

$3,904.57

$187.54

$74.91

$19.263

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06951

$0.000000000000000000000017

$0.000308

$0.0023

$0.0034669

$0.0000000000004649

