Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00052336 $ 0.00052336 $ 0.00052336 24H lav $ 0.00059024 $ 0.00059024 $ 0.00059024 24H høj 24H lav $ 0.00052336$ 0.00052336 $ 0.00052336 24H høj $ 0.00059024$ 0.00059024 $ 0.00059024 All Time High $ 0.00405452$ 0.00405452 $ 0.00405452 Laveste pris $ 0.00024547$ 0.00024547 $ 0.00024547 Prisændring (1H) +1.05% Prisændring (1D) -2.75% Prisændring (7D) -22.55% Prisændring (7D) -22.55%

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) realtidsprisen er $0.00054725. I løbet af de sidste 24 timer har ELIZABETH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00052336 og et højdepunkt på $ 0.00059024, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ELIZABETHs højeste pris nogensinde er $ 0.00405452, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00024547.

Når det gælder kortsigtet performance, ELIZABETH har ændret sig med +1.05% i løbet af den sidste time, -2.75% i løbet af 24 timer og -22.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 409.53K$ 409.53K $ 409.53K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 409.53K$ 409.53K $ 409.53K Cirkulationsforsyning 748.32M 748.32M 748.32M Samlet Udbud 748,324,184.481789 748,324,184.481789 748,324,184.481789

Den nuværende markedsværdi på Just Elizabeth Cat er $ 409.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ELIZABETH er 748.32M, med et samlet udbud på 748324184.481789. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 409.53K.