just a shitcoin (SHITCOIN) Prisoplysninger (USD)

just a shitcoin (SHITCOIN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SHITCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHITCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00376806, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SHITCOIN har ændret sig med -5.65% i løbet af den sidste time, -13.11% i løbet af 24 timer og +10.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

just a shitcoin (SHITCOIN) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på just a shitcoin er $ 689.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHITCOIN er 965.24M, med et samlet udbud på 965238255.694135. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 689.54K.