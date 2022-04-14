Just a LOTTO ($LOTTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Just a LOTTO ($LOTTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Just a LOTTO ($LOTTO) Information $LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn't just aim to entertain—it's here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT's will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin's focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers!

Just a LOTTO ($LOTTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Just a LOTTO ($LOTTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 652.94K $ 652.94K $ 652.94K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 652.94K $ 652.94K $ 652.94K Alle tiders Høj: $ 0.00502766 $ 0.00502766 $ 0.00502766 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00065296 $ 0.00065296 $ 0.00065296 Få mere at vide om Just a LOTTO ($LOTTO) pris

Just a LOTTO ($LOTTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Just a LOTTO ($LOTTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $LOTTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $LOTTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $LOTTO's tokenomics, kan du udforske $LOTTO tokens live-pris!

