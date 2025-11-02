just a little guy (LITTLEGUY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0091738$ 0.0091738 $ 0.0091738 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.24% Prisændring (1D) -5.16% Prisændring (7D) -7.73% Prisændring (7D) -7.73%

just a little guy (LITTLEGUY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LITTLEGUY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LITTLEGUYs højeste pris nogensinde er $ 0.0091738, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LITTLEGUY har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, -5.16% i løbet af 24 timer og -7.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

just a little guy (LITTLEGUY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 61.04K$ 61.04K $ 61.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 61.04K$ 61.04K $ 61.04K Cirkulationsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Samlet Udbud 999,885,687.238592 999,885,687.238592 999,885,687.238592

Den nuværende markedsværdi på just a little guy er $ 61.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LITTLEGUY er 999.89M, med et samlet udbud på 999885687.238592. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 61.04K.