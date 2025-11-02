Just A Boring Guy (BORING GUY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00012841 Laveste pris $ 0.0000051 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -3.33%

Just A Boring Guy (BORING GUY) realtidsprisen er $0.00000517. I løbet af de sidste 24 timer har BORING GUY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BORING GUYs højeste pris nogensinde er $ 0.00012841, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000051.

Når det gælder kortsigtet performance, BORING GUY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Just A Boring Guy (BORING GUY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.16K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.16K Cirkulationsforsyning 999.05M Samlet Udbud 999,048,568.399573

Den nuværende markedsværdi på Just A Boring Guy er $ 5.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BORING GUY er 999.05M, med et samlet udbud på 999048568.399573. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.16K.