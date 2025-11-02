UdvekslingDEX+
Den direkte JunkCoin Doge Real Name pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid JUNKCOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JUNKCOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte JunkCoin Doge Real Name pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid JUNKCOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JUNKCOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JUNKCOIN

JUNKCOIN Prisinfo

Hvad er JUNKCOIN

JUNKCOIN Officiel hjemmeside

JUNKCOIN Tokenomics

JUNKCOIN Prisprognose

JunkCoin Doge Real Name Logo

JunkCoin Doge Real Name Pris (JUNKCOIN)

Ikke noteret

1 JUNKCOIN til USD direkte pris:

--
----
-1.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:56:06 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

-1.52%

-52.95%

-52.95%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JUNKCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JUNKCOINs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JUNKCOIN har ændret sig med +0.80% i løbet af den sidste time, -1.52% i løbet af 24 timer og -52.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Markedsinformation

$ 80.39K
$ 80.39K$ 80.39K

--
----

$ 80.39K
$ 80.39K$ 80.39K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,806.455355
947,933,806.455355 947,933,806.455355

Den nuværende markedsværdi på JunkCoin Doge Real Name er $ 80.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JUNKCOIN er 947.93M, med et samlet udbud på 947933806.455355. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 80.39K.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af JunkCoin Doge Real Name til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af JunkCoin Doge Real Name til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af JunkCoin Doge Real Name til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af JunkCoin Doge Real Name til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.52%
30 dage$ 0-59.91%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Ressource

Officiel hjemmeside

JunkCoin Doge Real Name Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for JunkCoin Doge Real Name.

Tjek JunkCoin Doge Real Name prisprediktion nu!

JUNKCOIN til lokale valutaer

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JUNKCOIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Hvor meget er JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) værd i dag?
Den direkte JUNKCOIN pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JUNKCOIN til USD pris?
Den aktuelle pris på JUNKCOINtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af JunkCoin Doge Real Name?
Markedsværdien for JUNKCOIN er $ 80.39K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JUNKCOIN?
Den cirkulerende forsyning af JUNKCOIN er 947.93M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JUNKCOIN?
JUNKCOIN opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JUNKCOIN?
JUNKCOIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for JUNKCOIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JUNKCOIN er -- USD.
Bliver JUNKCOIN højere i år?
JUNKCOIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JUNKCOIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:56:06 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

