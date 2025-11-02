UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte jungle bay memes pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid JBM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JBM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte jungle bay memes pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid JBM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JBM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JBM

JBM Prisinfo

Hvad er JBM

JBM Officiel hjemmeside

JBM Tokenomics

JBM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

jungle bay memes Logo

jungle bay memes Pris (JBM)

Ikke noteret

1 JBM til USD direkte pris:

--
----
-1.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
jungle bay memes (JBM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:55:58 (UTC+8)

jungle bay memes (JBM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-1.03%

-0.20%

-0.20%

jungle bay memes (JBM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JBM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JBMs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JBM har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, -1.03% i løbet af 24 timer og -0.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

jungle bay memes (JBM) Markedsinformation

$ 208.23K
$ 208.23K$ 208.23K

--
----

$ 208.23K
$ 208.23K$ 208.23K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Den nuværende markedsværdi på jungle bay memes er $ 208.23K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JBM er 93.24B, med et samlet udbud på 93243552077.89908. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 208.23K.

jungle bay memes (JBM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af jungle bay memes til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af jungle bay memes til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af jungle bay memes til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af jungle bay memes til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.03%
30 dage$ 0-30.73%
60 dage$ 0-26.85%
90 dage$ 0--

Hvad er jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

jungle bay memes (JBM) Ressource

Officiel hjemmeside

jungle bay memes Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil jungle bay memes (JBM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine jungle bay memes (JBM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for jungle bay memes.

Tjek jungle bay memes prisprediktion nu!

JBM til lokale valutaer

jungle bay memes (JBM) Tokenomics

At forstå tokenomics for jungle bay memes (JBM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JBM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om jungle bay memes (JBM)

Hvor meget er jungle bay memes (JBM) værd i dag?
Den direkte JBM pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JBM til USD pris?
Den aktuelle pris på JBMtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af jungle bay memes?
Markedsværdien for JBM er $ 208.23K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JBM?
Den cirkulerende forsyning af JBM er 93.24B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JBM?
JBM opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JBM?
JBM så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for JBM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JBM er -- USD.
Bliver JBM højere i år?
JBM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JBM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:55:58 (UTC+8)

jungle bay memes (JBM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,037.78
$110,037.78$110,037.78

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.18
$3,873.18$3,873.18

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02897
$0.02897$0.02897

-3.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.02%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,037.78
$110,037.78$110,037.78

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.18
$3,873.18$3,873.18

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.02%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.14
$74.14$74.14

+4.55%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.090
$20.090$20.090

+5.15%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07597
$0.07597$0.07597

+51.94%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000301
$0.000301$0.000301

+76.02%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005512
$0.00005512$0.00005512

+87.35%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031125
$0.0031125$0.0031125

+52.59%