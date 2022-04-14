JumpToken (JMPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i JumpToken (JMPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JumpToken (JMPT) Information JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance. Officiel hjemmeside: https://www.jumptask.io/ Hvidbog: https://docs.jumptask.io/whitepaper/jumptask-whitepaper Køb JMPT nu!

JumpToken (JMPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JumpToken (JMPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.65M $ 15.65M $ 15.65M Samlet udbud $ 30.79M $ 30.79M $ 30.79M Cirkulerende forsyning $ 14.27M $ 14.27M $ 14.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.76M $ 33.76M $ 33.76M Alle tiders Høj: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Alle tiders Lav: $ 0.837458 $ 0.837458 $ 0.837458 Nuværende pris: $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 Få mere at vide om JumpToken (JMPT) pris

JumpToken (JMPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JumpToken (JMPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JMPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JMPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JMPT's tokenomics, kan du udforske JMPT tokens live-pris!

JMPT Prisprediktion Vil du vide, hvor JMPT måske er på vej hen? Vores JMPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JMPT Tokens prisprediktion nu!

