Julia Swarm Syndicate (JSS) Information Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework. Officiel hjemmeside: https://www.swarmsyndicate.app/ Hvidbog: https://github.com/zhenwuuu/JuliaSwarmSyndicate Køb JSS nu!

Julia Swarm Syndicate (JSS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Julia Swarm Syndicate (JSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.86K Samlet udbud $ 965.02M Cirkulerende forsyning $ 965.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.86K Alle tiders Høj: $ 0.00107045 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Julia Swarm Syndicate (JSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Julia Swarm Syndicate (JSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JSS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

