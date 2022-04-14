Juice Finance (JUICE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Juice Finance (JUICE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Juice Finance (JUICE) Information Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast's unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.juice.finance/ Hvidbog: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance

Juice Finance (JUICE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Juice Finance (JUICE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 363.50K $ 363.50K $ 363.50K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 816.03M $ 816.03M $ 816.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 445.45K $ 445.45K $ 445.45K Alle tiders Høj: $ 0.188085 $ 0.188085 $ 0.188085 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00044552 $ 0.00044552 $ 0.00044552 Få mere at vide om Juice Finance (JUICE) pris

Juice Finance (JUICE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Juice Finance (JUICE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JUICE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JUICE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JUICE's tokenomics, kan du udforske JUICE tokens live-pris!

