Judge MENTAL (MENTAL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001104 24H lav $ 0.00001166 24H høj All Time High $ 0.00023026 Laveste pris $ 0.00001104 Prisændring (1H) +0.48% Prisændring (1D) -2.02% Prisændring (7D) -32.52%

Judge MENTAL (MENTAL) realtidsprisen er $0.0000112. I løbet af de sidste 24 timer har MENTAL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001104 og et højdepunkt på $ 0.00001166, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MENTALs højeste pris nogensinde er $ 0.00023026, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001104.

Når det gælder kortsigtet performance, MENTAL har ændret sig med +0.48% i løbet af den sidste time, -2.02% i løbet af 24 timer og -32.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Judge MENTAL (MENTAL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.20K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.20K Cirkulationsforsyning 999.99M Samlet Udbud 999,985,149.5639024

Den nuværende markedsværdi på Judge MENTAL er $ 11.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MENTAL er 999.99M, med et samlet udbud på 999985149.5639024. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.20K.