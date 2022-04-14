ju rugan (JU) Tokenomics Få vigtig indsigt i ju rugan (JU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ju rugan (JU) Information Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason …. Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members. Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world. Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you! Officiel hjemmeside: https://www.jurugan.xyz/ Køb JU nu!

ju rugan (JU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ju rugan (JU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.51K $ 12.51K $ 12.51K Samlet udbud $ 999.11M $ 999.11M $ 999.11M Cirkulerende forsyning $ 999.11M $ 999.11M $ 999.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.51K $ 12.51K $ 12.51K Alle tiders Høj: $ 0.00525852 $ 0.00525852 $ 0.00525852 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ju rugan (JU) pris

ju rugan (JU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ju rugan (JU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JU's tokenomics, kan du udforske JU tokens live-pris!

