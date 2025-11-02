Joyless Boy (JOBOY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Joyless Boy (JOBOY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JOBOY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JOBOYs højeste pris nogensinde er $ 0.00306979, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JOBOY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Joyless Boy (JOBOY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Cirkulationsforsyning 999.06M 999.06M 999.06M Samlet Udbud 999,063,702.336779 999,063,702.336779 999,063,702.336779

Den nuværende markedsværdi på Joyless Boy er $ 5.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JOBOY er 999.06M, med et samlet udbud på 999063702.336779. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.13K.