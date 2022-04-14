Joule (JOULE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Joule (JOULE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Joule (JOULE) Information Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing. Officiel hjemmeside: https://kinetic.market Hvidbog: https://docs.kinetic.market/ Køb JOULE nu!

Joule (JOULE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Joule (JOULE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Samlet udbud $ 702.32M $ 702.32M $ 702.32M Cirkulerende forsyning $ 696.36M $ 696.36M $ 696.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Alle tiders Høj: $ 0.067035 $ 0.067035 $ 0.067035 Alle tiders Lav: $ 0.00381682 $ 0.00381682 $ 0.00381682 Nuværende pris: $ 0.00453047 $ 0.00453047 $ 0.00453047 Få mere at vide om Joule (JOULE) pris

Joule (JOULE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Joule (JOULE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JOULE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JOULE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JOULE's tokenomics, kan du udforske JOULE tokens live-pris!

