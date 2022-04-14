Joss Money (JMONEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Joss Money (JMONEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Joss Money (JMONEY) Information Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Officiel hjemmeside: https://www.martplay.art/events/jmoney Hvidbog: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Køb JMONEY nu!

Joss Money (JMONEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Joss Money (JMONEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Samlet udbud $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Cirkulerende forsyning $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Alle tiders Høj: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 Alle tiders Lav: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 Nuværende pris: $ 0.00337733 $ 0.00337733 $ 0.00337733 Få mere at vide om Joss Money (JMONEY) pris

Joss Money (JMONEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Joss Money (JMONEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JMONEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JMONEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JMONEY's tokenomics, kan du udforske JMONEY tokens live-pris!

JMONEY Prisprediktion Vil du vide, hvor JMONEY måske er på vej hen? Vores JMONEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JMONEY Tokens prisprediktion nu!

