Jose (JOSE) Information Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Officiel hjemmeside: https://www.josecoin.fun Køb JOSE nu!

Jose (JOSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jose (JOSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.59K $ 17.59K $ 17.59K Samlet udbud $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Cirkulerende forsyning $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.48K $ 18.48K $ 18.48K Alle tiders Høj: $ 0.066179 $ 0.066179 $ 0.066179 Alle tiders Lav: $ 0.00111638 $ 0.00111638 $ 0.00111638 Nuværende pris: $ 0.00177767 $ 0.00177767 $ 0.00177767 Få mere at vide om Jose (JOSE) pris

Jose (JOSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jose (JOSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JOSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JOSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JOSE's tokenomics, kan du udforske JOSE tokens live-pris!

JOSE Prisprediktion Vil du vide, hvor JOSE måske er på vej hen? Vores JOSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JOSE Tokens prisprediktion nu!

