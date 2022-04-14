Jorkin (JORKIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jorkin (JORKIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jorkin (JORKIN) Information Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character. Officiel hjemmeside: https://www.solanajorkin.com Køb JORKIN nu!

Jorkin (JORKIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jorkin (JORKIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.59K $ 84.59K $ 84.59K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.59K $ 84.59K $ 84.59K Alle tiders Høj: $ 0.00796273 $ 0.00796273 $ 0.00796273 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Jorkin (JORKIN) pris

Jorkin (JORKIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jorkin (JORKIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JORKIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JORKIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JORKIN's tokenomics, kan du udforske JORKIN tokens live-pris!

