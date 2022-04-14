JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i JOOCE Memecoin Index (JMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JOOCE Memecoin Index (JMX) Information The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Officiel hjemmeside: https://jooce.xyz Køb JMX nu!

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JOOCE Memecoin Index (JMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 873.88K $ 873.88K $ 873.88K Samlet udbud $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Cirkulerende forsyning $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 871.39K $ 871.39K $ 871.39K Alle tiders Høj: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 Alle tiders Lav: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 Nuværende pris: $ 0.649944 $ 0.649944 $ 0.649944 Få mere at vide om JOOCE Memecoin Index (JMX) pris

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JOOCE Memecoin Index (JMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JMX's tokenomics, kan du udforske JMX tokens live-pris!

JMX Prisprediktion Vil du vide, hvor JMX måske er på vej hen? Vores JMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JMX Tokens prisprediktion nu!

