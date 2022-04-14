Jones DAO (JONES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jones DAO (JONES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jones DAO (JONES) Information Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens. Officiel hjemmeside: https://jonesdao.io/sale Hvidbog: https://docs.jonesdao.io/jones-dao/ Køb JONES nu!

Jones DAO (JONES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jones DAO (JONES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 557.76K $ 557.76K $ 557.76K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Alle tiders Høj: $ 28.39 $ 28.39 $ 28.39 Alle tiders Lav: $ 0.0479747 $ 0.0479747 $ 0.0479747 Nuværende pris: $ 0.107497 $ 0.107497 $ 0.107497 Få mere at vide om Jones DAO (JONES) pris

Jones DAO (JONES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jones DAO (JONES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JONES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JONES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JONES's tokenomics, kan du udforske JONES tokens live-pris!

