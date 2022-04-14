John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i John McAIfee (MCAIFEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

John McAIfee (MCAIFEE) Information John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Officiel hjemmeside: https://mcaifee.me/ Køb MCAIFEE nu!

John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for John McAIfee (MCAIFEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Samlet udbud $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Cirkulerende forsyning $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Alle tiders Høj: $ 0.00723635 $ 0.00723635 $ 0.00723635 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om John McAIfee (MCAIFEE) pris

John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for John McAIfee (MCAIFEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCAIFEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCAIFEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCAIFEE's tokenomics, kan du udforske MCAIFEE tokens live-pris!

