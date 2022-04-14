Joeing737 (JEOING737) Tokenomics Få vigtig indsigt i Joeing737 (JEOING737), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Joeing737 (JEOING737) Information Do you take this coin, in richness and in poorness, poorness is underlined, in impotence and in potence, in quiet solitude or blasting across the alkali flats in a jet-powered, monkey-navigated...... it just goes on like this.... Officiel hjemmeside: https://jeoing737.com/ Køb JEOING737 nu!

Joeing737 (JEOING737) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Joeing737 (JEOING737), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.22K $ 56.22K $ 56.22K Samlet udbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.22K $ 56.22K $ 56.22K Alle tiders Høj: $ 0.01009771 $ 0.01009771 $ 0.01009771 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Joeing737 (JEOING737) pris

Joeing737 (JEOING737) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Joeing737 (JEOING737) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JEOING737 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JEOING737 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JEOING737's tokenomics, kan du udforske JEOING737 tokens live-pris!

JEOING737 Prisprediktion Vil du vide, hvor JEOING737 måske er på vej hen? Vores JEOING737 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JEOING737 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!