JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i JOBCOIN (JOBCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
JOBCOIN (JOBCOIN) Information

JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.

Officiel hjemmeside:
https://jobcoin.capital

JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JOBCOIN (JOBCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.96M
Samlet udbud
$ 999.87M
Cirkulerende forsyning
$ 999.87M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.96M
Alle tiders Høj:
$ 0.01110616
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00395966
JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for JOBCOIN (JOBCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal JOBCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange JOBCOIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår JOBCOIN's tokenomics, kan du udforske JOBCOIN tokens live-pris!

JOBCOIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor JOBCOIN måske er på vej hen? Vores JOBCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

