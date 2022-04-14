Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jito Staked SOL (JITOSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jito Staked SOL (JITOSOL) Information The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Officiel hjemmeside: https://www.jito.network/

Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jito Staked SOL (JITOSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Samlet udbud $ 12.44M $ 12.44M $ 12.44M Cirkulerende forsyning $ 12.44M $ 12.44M $ 12.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Alle tiders Høj: $ 339.52 $ 339.52 $ 339.52 Alle tiders Lav: $ 0.57898 $ 0.57898 $ 0.57898 Nuværende pris: $ 237.53 $ 237.53 $ 237.53 Få mere at vide om Jito Staked SOL (JITOSOL) pris

Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jito Staked SOL (JITOSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JITOSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JITOSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JITOSOL's tokenomics, kan du udforske JITOSOL tokens live-pris!

JITOSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor JITOSOL måske er på vej hen? Vores JITOSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JITOSOL Tokens prisprediktion nu!

