JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!
JinPeng (JIN) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JinPeng (JIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
JinPeng (JIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for JinPeng (JIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal JIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange JIN tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår JIN's tokenomics, kan du udforske JIN tokens live-pris!
