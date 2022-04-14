JinPeng (JIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i JinPeng (JIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JinPeng (JIN) Information JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself! Officiel hjemmeside: https://www.jinpengsol.com/ Køb JIN nu!

JinPeng (JIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JinPeng (JIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 153.95K $ 153.95K $ 153.95K Samlet udbud $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M Cirkulerende forsyning $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 153.95K $ 153.95K $ 153.95K Alle tiders Høj: $ 0.00143454 $ 0.00143454 $ 0.00143454 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018051 $ 0.00018051 $ 0.00018051 Få mere at vide om JinPeng (JIN) pris

JinPeng (JIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JinPeng (JIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JIN's tokenomics, kan du udforske JIN tokens live-pris!

