JindoJinju (JINDOJINJU) Information JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise. Officiel hjemmeside: https://x.com/JindoJinju Hvidbog: https://jindojinju.gitbook.io/jindojinju-docs Køb JINDOJINJU nu!

JindoJinju (JINDOJINJU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JindoJinju (JINDOJINJU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.35K $ 38.35K $ 38.35K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 949.87M $ 949.87M $ 949.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.38K $ 40.38K $ 40.38K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om JindoJinju (JINDOJINJU) pris

JindoJinju (JINDOJINJU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JindoJinju (JINDOJINJU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JINDOJINJU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JINDOJINJU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JINDOJINJU's tokenomics, kan du udforske JINDOJINJU tokens live-pris!

