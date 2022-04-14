JEXchange (JEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i JEXchange (JEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JEXchange (JEX) Information JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party. Officiel hjemmeside: https://jexchange.io Køb JEX nu!

JEXchange (JEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JEXchange (JEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Alle tiders Høj: $ 0.00959624 $ 0.00959624 $ 0.00959624 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00167127 $ 0.00167127 $ 0.00167127 Få mere at vide om JEXchange (JEX) pris

JEXchange (JEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JEXchange (JEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JEX's tokenomics, kan du udforske JEX tokens live-pris!

JEX Prisprediktion Vil du vide, hvor JEX måske er på vej hen? Vores JEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JEX Tokens prisprediktion nu!

