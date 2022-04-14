JETT CRYPTO (JETT) Tokenomics Få vigtig indsigt i JETT CRYPTO (JETT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JETT CRYPTO (JETT) Information Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. Officiel hjemmeside: https://jettcrypto.in/ Hvidbog: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf

JETT CRYPTO (JETT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JETT CRYPTO (JETT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Alle tiders Høj: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Alle tiders Lav: $ 0.084075 $ 0.084075 $ 0.084075 Nuværende pris: $ 0.085171 $ 0.085171 $ 0.085171 Få mere at vide om JETT CRYPTO (JETT) pris

JETT CRYPTO (JETT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JETT CRYPTO (JETT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JETT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JETT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JETT's tokenomics, kan du udforske JETT tokens live-pris!

