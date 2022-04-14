JESUS ON SOL (JESUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i JESUS ON SOL (JESUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JESUS ON SOL (JESUS) Information THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING. Officiel hjemmeside: https://www.jesusonsol.com/ Hvidbog: https://www.jesusonsol.com/ Køb JESUS nu!

JESUS ON SOL (JESUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JESUS ON SOL (JESUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 175.00K $ 175.00K $ 175.00K Alle tiders Høj: $ 0.288031 $ 0.288031 $ 0.288031 Alle tiders Lav: $ 0.00330383 $ 0.00330383 $ 0.00330383 Nuværende pris: $ 0.02480969 $ 0.02480969 $ 0.02480969 Få mere at vide om JESUS ON SOL (JESUS) pris

JESUS ON SOL (JESUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JESUS ON SOL (JESUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JESUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JESUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JESUS's tokenomics, kan du udforske JESUS tokens live-pris!

