jes (JES) Information straight outta the circus, this quirky clown cat is ready to steal the spotlight on the solana blockchain. decked out in vibrant colors, a playful grin, and an unmistakable whimsical vibe, this feline combines circus charm with blockchain brilliance. a perfect blend of fun and tech, it's not just a cat, it's a carnival of creativity, living its best digital life on solana, making every block more entertaining. Officiel hjemmeside: https://www.jes.meme/ Køb JES nu!

jes (JES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for jes (JES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.00K $ 5.00K $ 5.00K Samlet udbud $ 992.02M $ 992.02M $ 992.02M Cirkulerende forsyning $ 992.02M $ 992.02M $ 992.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.00K $ 5.00K $ 5.00K Alle tiders Høj: $ 0.00035101 $ 0.00035101 $ 0.00035101 Alle tiders Lav: $ 0.00000323 $ 0.00000323 $ 0.00000323 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om jes (JES) pris

jes (JES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for jes (JES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JES's tokenomics, kan du udforske JES tokens live-pris!

