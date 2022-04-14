jeo rogen (ROGEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i jeo rogen (ROGEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

jeo rogen (ROGEN) Information Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Officiel hjemmeside: https://jeorogensol.xyz Køb ROGEN nu!

jeo rogen (ROGEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for jeo rogen (ROGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 564.93K $ 564.93K $ 564.93K Samlet udbud $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Cirkulerende forsyning $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 564.93K $ 564.93K $ 564.93K Alle tiders Høj: $ 0.00191537 $ 0.00191537 $ 0.00191537 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00056549 $ 0.00056549 $ 0.00056549 Få mere at vide om jeo rogen (ROGEN) pris

jeo rogen (ROGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for jeo rogen (ROGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROGEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROGEN's tokenomics, kan du udforske ROGEN tokens live-pris!

