JennyCo (JCO) Information JennyCo has developed a secure app where users get rewarded for uploading their dynamic health data (genetics, medical history, wearable data, etc) and in which they have further options to either lease their health data to businesses and/or receive AI-driven personalized health insights and recommendations. Officiel hjemmeside: https://jennyco.com/ Hvidbog: https://jennyco.com/wp-content/uploads/2023/06/JennyCoWhite-V22-MN-2.1.2023.pdf Køb JCO nu!

JennyCo (JCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JennyCo (JCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 527.00K $ 527.00K $ 527.00K Alle tiders Høj: $ 0.04302785 $ 0.04302785 $ 0.04302785 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00211403 $ 0.00211403 $ 0.00211403 Få mere at vide om JennyCo (JCO) pris

JennyCo (JCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JennyCo (JCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JCO's tokenomics, kan du udforske JCO tokens live-pris!

