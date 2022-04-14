Jenna (JENNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jenna (JENNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jenna (JENNA) Information Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity. Officiel hjemmeside: https://www.jennamagent.com/ Køb JENNA nu!

Jenna (JENNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jenna (JENNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Samlet udbud $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Cirkulerende forsyning $ 949.64M $ 949.64M $ 949.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.34K $ 14.34K $ 14.34K Alle tiders Høj: $ 0.0012333 $ 0.0012333 $ 0.0012333 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Jenna (JENNA) pris

Jenna (JENNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jenna (JENNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JENNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JENNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JENNA's tokenomics, kan du udforske JENNA tokens live-pris!

JENNA Prisprediktion Vil du vide, hvor JENNA måske er på vej hen? Vores JENNA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JENNA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!