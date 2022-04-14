Jellyverse (JLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jellyverse (JLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jellyverse (JLY) Information Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY. Officiel hjemmeside: https://jellyverse.org/ Hvidbog: https://app.jellyverse.org/whitepaper-jellyverse-june-2024.pdf Køb JLY nu!

Jellyverse (JLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jellyverse (JLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 884.66K $ 884.66K $ 884.66K Samlet udbud $ 498.58M $ 498.58M $ 498.58M Cirkulerende forsyning $ 282.14M $ 282.14M $ 282.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Alle tiders Høj: $ 0.134589 $ 0.134589 $ 0.134589 Alle tiders Lav: $ 0.00234435 $ 0.00234435 $ 0.00234435 Nuværende pris: $ 0.00313527 $ 0.00313527 $ 0.00313527 Få mere at vide om Jellyverse (JLY) pris

Jellyverse (JLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jellyverse (JLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JLY's tokenomics, kan du udforske JLY tokens live-pris!

