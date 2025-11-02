JELLY TIME (JELLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.0015406 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.85% Prisændring (1D) -3.45% Prisændring (7D) -5.59%

JELLY TIME (JELLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JELLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JELLYs højeste pris nogensinde er $ 0.0015406, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, JELLY har ændret sig med +0.85% i løbet af den sidste time, -3.45% i løbet af 24 timer og -5.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

JELLY TIME (JELLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.11K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.11K Cirkulationsforsyning 999.76M Samlet Udbud 999,760,634.305833

Den nuværende markedsværdi på JELLY TIME er $ 16.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JELLY er 999.76M, med et samlet udbud på 999760634.305833. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.11K.