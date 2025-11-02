JELLY TIME Pris (JELLY)
+0.85%
-3.45%
-5.59%
-5.59%
JELLY TIME (JELLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har JELLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JELLYs højeste pris nogensinde er $ 0.0015406, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, JELLY har ændret sig med +0.85% i løbet af den sidste time, -3.45% i løbet af 24 timer og -5.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på JELLY TIME er $ 16.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JELLY er 999.76M, med et samlet udbud på 999760634.305833. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.11K.
I løbet af i dag var prisændringen af JELLY TIME til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af JELLY TIME til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af JELLY TIME til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af JELLY TIME til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-3.45%
|30 dage
|$ 0
|-38.75%
|60 dage
|$ 0
|-98.03%
|90 dage
|$ 0
|--
Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.
The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.
$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.
The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.
The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:
Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.
Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.
Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.
$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.
MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!
Hvor meget vil JELLY TIME (JELLY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine JELLY TIME (JELLY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for JELLY TIME.
Tjek JELLY TIME prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for JELLY TIME (JELLY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JELLY Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Dagens bedste kryptopumper