JellfFishCoin (JELLYFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i JellfFishCoin (JELLYFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JellfFishCoin (JELLYFC) Information Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day. Officiel hjemmeside: https://www.jellyfc.com/ Hvidbog: https://www.jellyfc.com/ Køb JELLYFC nu!

JellfFishCoin (JELLYFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JellfFishCoin (JELLYFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.59K $ 83.59K $ 83.59K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.59K $ 83.59K $ 83.59K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om JellfFishCoin (JELLYFC) pris

JellfFishCoin (JELLYFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JellfFishCoin (JELLYFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JELLYFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JELLYFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JELLYFC's tokenomics, kan du udforske JELLYFC tokens live-pris!

JELLYFC Prisprediktion Vil du vide, hvor JELLYFC måske er på vej hen? Vores JELLYFC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JELLYFC Tokens prisprediktion nu!

