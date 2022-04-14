Jatevo (JTVO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jatevo (JTVO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jatevo (JTVO) Information JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure. Officiel hjemmeside: https://jatevo.ai/ Hvidbog: https://jatevo.ai/jtvo Køb JTVO nu!

Jatevo (JTVO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jatevo (JTVO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 173.84K $ 173.84K $ 173.84K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 173.84K $ 173.84K $ 173.84K Alle tiders Høj: $ 0.00583512 $ 0.00583512 $ 0.00583512 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017384 $ 0.00017384 $ 0.00017384 Få mere at vide om Jatevo (JTVO) pris

Jatevo (JTVO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jatevo (JTVO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JTVO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JTVO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JTVO's tokenomics, kan du udforske JTVO tokens live-pris!

